So liebevoll gehen Niko Griesert (30) und Michèle de Roos miteinander um! Obwohl der ehemalige Bachelor seine Liebste in der Kuppelshow gleich zweimal abservierte, scheint es bei den beiden aktuell so richtig rund zu laufen. Der einstige Rosenverteiler und seine Zweitplatzierte gewähren regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben und verraten dabei auch das eine oder andere süße Detail aus ihrem Beziehungsalltag: Diese niedlichen Spitznamen verwenden Niko und Michèle!

Im Rahmen eines YouTube-Q&As stellten sich Niko und Michèle jetzt den neugierigen Fragen ihrer Fans – und die wollten unter anderem wissen, welche Spitznamen sich das Paar gegenseitig verpasst hat. "Also ich nenne Niko eigentlich Niko", lachte die Brünette und rückte dann doch noch mit der Sprache raus: "Und manchmal ganz liebevoll Nikoli." Und das hat auch einen Grund: Wenn ihr Menschen sympathisch sind, verniedliche sie nämlich gerne deren Namen.

Niko hat da schon ein paar mehr Kosenamen für seine Liebste. "Ich habe ganz viele Namen für Michèle", betonte der 30-Jährige und zählte auf: "Ich nenne dich häufig Diggi, Dicker, Dickerchen." Zudem rufe er seine Partnerin auch immer wieder mit den Bezeichnungen Babe oder Babes.

TVNOW Niko Griesert bei "Der Bachelor"

Instagram / thats.mi Bachelor-Girl Michèle de Roos

Instagram / nikogriesert Niko Griesert im April 2021

