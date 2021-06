Bei dieser beliebten Seriendarstellerin läuten bald die Hochzeitsglocken! Im Netflix-Hit Orange Is the New Black ist Taryn Manning (42) eine der Hauptdarstellerinnen. Sie verkörpert in der Dramaserie rund um ein Frauengefängnis die Rolle der Insassin Tiffany „Pennsatucky“ Doggett. Taryn ist in einer Beziehung mit der Singer-Songwriterin Anne Cline – wie lange die beiden zusammen sind, ist nicht bekannt. Jetzt machte Anne der Schauspielerin einen Heiratsantrag!

In einem süßen Videoclip, der TMZ vorliegt, sieht man, wie Anne nach einer ihrer Bühnenshows vor ihrer Liebsten auf die Knie geht und ihr die Frage aller Fragen stellt. Natürlich ist Taryn total sprachlos, als sie vor der Ringschachtel steht, sagt jedoch nach all der Aufregung schließlich Ja zu dem Antrag. Ein DJ forderte dann die Menge zum Tanzen auf.

Viel ist über Anne Cline nicht bekannt, außer der Tatsache, dass sie Musikerin und Frontfrau der Band Cline Street ist. Sie soll etwa 15 Jahre jünger als die 42-jährige Seriendarstellerin sein. Bereits Anfang des Jahres teilten die Frischverlobten Bilder miteinander im Netz.

Getty Images Taryn Manning im Mai 2018

Getty Images Taryn Manning bei den Shorty Awards in NYC im April 2017

Getty Images Taryn Manning im Januar 2018

