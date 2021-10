Alles aus bei Taryn Manning (42) und ihrer Partnerin? Anfang Juni dieses Jahres gab es süße Nachrichten für die Fans der Orange Is the New Black-Darstellerin: Ihre Partnerin Anne Cline hatte ihr die Fragen aller Fragen gestellt und sie hat 'Ja' gesagt. Wann die beiden Frauen den Schritt vor den Traualtar wagen wollen, war bis dato aber nicht bekannt. Rund drei Monate nach den Verlobungsnews scheinen sie die Hochzeit jedoch gecancelt zu haben und getrennte Wege zu gehen.

Gegenüber Us Weekly berichtete ein Insider nun, dass die Schauspielerin und die Blondine nicht mehr zusammen sind. Er behauptet sogar, dass es beinahe gar nicht zu einer Verlobung gekommen wäre: "Taryn hat nur Ja gesagt, weil ihre Ex Anne sie beim Antrag ins Scheinwerferlicht gestellt hat." Tatsächlich war die Musikerin während eines Konzertes in Florida vor ihrer Partnerin auf die Knie gefallen und hatte eine Schmuckschachtel samt Verlobungsring gezückt. Taryn habe sich nicht getraut, vor Publikum einen Korb zu verteilen.

Aber warum hat sich der Serienstar nun dazu entschieden, einen Rückzieher zu machen? Laut der anonymen Quelle habe sie sich beim Gedanken an die Hochzeit unwohl gefühlt. Die Beziehung mit Anne "sei einfach nicht das Richtige für sie gewesen." Angeblich soll die 42-Jährige sogar schon anderweitig liiert und superglücklich sein.

Anzeige

Instagram / anneclinelive Musikerin Anne Cline

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Taryn Manning

Anzeige

Getty Images Taryn Manning im Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de