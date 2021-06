Dass es am Set von Marvel bei den ganzen Chrises immer wieder zu Verwirrung kommt, ist kein Geheimnis mehr – von ihnen gibt es nämlich ganze drei Stück: Chris Hemsworth (37) als Thor, Chris Evans (40) alias Captain America und Chris Pratt (41) in der Rolle des Starlord. Immer wieder streitet das Trio scherzhaft darüber, wer von ihnen denn der beste Chris sei. Und genau diesen Streit machte sich der Spaßvogel Hemsworth jetzt zunutze: Für Chris Evans 40. Geburtstag hat sich Chris Hemsworth etwas ganz besonders Lustiges ausgedacht.

Auf seinem Instagram-Account postete der Mann von Elsa Pataky (44) ein Foto, um den besonderen Meilenstein seines Kollegen zu feiern. Doch auf dem Bild ist nicht etwa Chris Evans zu sehen, es ist ein Selfie von Chris Hemsworth mit Chris Pratt. Dazu schrieb der 37-Jährige: "Alles Gute zum 40. Geburtstag, Chris Evans. Du wirst immer die Nummer eins sein."

Von Hemsworths Witz sind seine Fans begeistert und reagieren mindestens genauso lustig."Das ist nicht Chris Evans, das ist Chris Pine", merkte ein User unter dem Beitrag im Spaß an – und brachte noch einen weiteren Chris ins Spiel. "Mann, Chris Evans hat sich in den letzten Jahren echt verändert" und "Oh, Evans hatte ein Glow-up", kommentierten weitere Abonnenten.

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth und Chris Pratt

Getty Images Chris Hemsworth und Chris Evans

Getty Images Chris Pine, Schauspieler

