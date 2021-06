Clara McGregor scheint von der knallharten Sorte zu sein! Die 25-Jährige ist die Tochter von Star Wars-Darsteller Ewan McGregor (50) – und will genau wie ihr berühmter Dad im Filmbusiness durchstarten. In den vergangenen Jahren war sie schon in ein paar Nebenrollen als Schauspielerin zu sehen und in dem neuen Krimi-Drama "The Birthday Cake" hat die Newcomerin sogar einen Job als Co-Produzentin abgestaubt! Offenbar ist ihr dieses Projekt ungeheuer wichtig, denn: Clara ist trotz blutiger Wunden im Gesicht auf der Filmpremiere aufgetaucht!

Diese Red-Carpet-Bilder sind wirklich mal was anderes: Clara posiert hier in einem schicken beigefarbenen Dreiteiler, als wäre nichts weiter los. Doch was ist bloß passiert? Auf Instagram erklärte Clara später: Sie wurde kurz vor der "The Birthday Cake"-Premiere in Los Angeles von einem Hund gebissen und musste in die Notaufnahme gebracht werden! Doch das hat sie offensichtlich nicht davon abgehalten, das Event dennoch zu besuchen...

Viele Fans zeigten sich total schockiert und besorgt um Clara, andere wiederum drückten unter dem Instagram-Posting ihre Bewunderung für ihre Stärke aus – so auch ihre Freundin und Supermodel Kaia Gerber (19): "Du bist so knallhart", schwärmte die Beauty in den Kommentaren. Was sagt ihr zu der Aktion? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

mjt/AdMedia/ActionPress Clara McGregor bei der "The Birthday Cake"-Premiere in Las Vegas

Anzeige

Instagram / claramcgregor Clara McGregor nach dem Hundeangriff

Anzeige

Getty Images Ewan McGregor und seine Tochter Clara

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de