Ihre Tränen sind offenbar getrocknet: Tabea buhlte bei Princess Charming um das Herz von Irina Schlauch. Doch bei der Anwältin konnte die Blondine anscheinend nicht punkten: Sie musste die Show bereits relativ früh verlassen! Doch das scheint ihr nicht lange nachgehangen zu haben. Denn die Kuppelshow-Kandidatin ist nun in festen Händen. Mit einem süßen Pärchen-Pic ließ Tabea ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben.

Das Bild, das sie mit ihrer Liebsten zeigt, teilte Tabea auf Instagram. Darauf ist das Paar in einem intimen Moment zu sehen: In inniger Umarmung sind die zwei kurz davor, sich zu küssen. Unter das Foto schrieb die Beauty eine süße Liebeserklärung: "Es gibt Flammen, aber nur du bist dieses Feuerwerk!" Der Hashtag #VersteckenHatEndlichEinEnde deutet an, dass die beiden seit längerer Zeit auf diese Enthüllung hingefiebert hatten.

Tabeas Fans freuten sich wahnsinnig über den Einblick in ihr Privatleben. "Alles Glück der Welt euch beiden", schrieb eine Userin unter den Post. Mit zahlreichen Herz-Emojis zeigten andere Nutzer, wie sehr die neue Liebe sie begeistert.

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch, die erste "Princess Charming"

Instagram / tabey_ "Princess Charming"-Kandidatin Tabea mit ihrer Freundin

Instagram / tabey_ Tabea, "Princess Charming"-Kandidatin

