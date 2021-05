Erst vor wenigen Monaten haben Kendall Jenner (25) und Basketballer Devin Booker (24) ihre Liebe offiziell gemacht. Mit einem niedlichen Insta-Post an Valentinstag ließen sie die ganze Welt an ihrem Glück teilhaben. Seitdem sieht man die beiden auch immer öfter in der Öffentlichkeit zusammen auf romantischen Dinner-Dates. Doch auch im Netz scheuen sie sich nicht mehr, ihre Gefühle füreinander zu zeigen: Devin überrascht Kendall nämlich nun mit einem riesigen Blumenarrangement!

Für seine Liebste lässt er sich nicht lumpen! Via Instagram präsentiert die 25-Jährige ihren Fans nun eine besonders schöne Blumenpracht. Die Zahl 818, eine Hommage an Kendalls neue Tequilamarke, ziert nun als riesiges Blumengsteck den Garten der Beauty. Diese niedliche Geste kommt von niemand Geringerem als ihrem Freund Devin, den sie mit einem Herzchen-Smiley in ihrer Insta-Story verlinkt.

Dass es den beiden Ernst miteinander ist, kann mittlerweile niemand mehr leugnen. Erst vor wenigen Tagen waren das Model und ihr Liebster sogar auf einem Date mit zwei anderen Pärchen. Mit dabei waren Justin Bieber (27) und seine Ehefrau Hailey (24) sowie Kendalls jüngere Schwester Kylie (23) mit ihrem On-Off-Freund Travis Scott (29).

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker

Instagram / kendalljenner Kendall Jenners Blumen von Devin Booker

Getty Images Justin und Hailey Bieber, 2020

