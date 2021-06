Janine Christin Wallat (26) rockt jetzt einen frechen Pony! Die Norderstedterin wurde vor allem durch ihre Teilnahmen an den Kuppel-Shows Der Bachelor und Bachelor in Paradise bekannt. Ihr Liebesglück fand sie schließlich später ganz privat und ohne Kameras. Mit ihrem unbekannten Boyfriend erwartet sie aktuell zum ersten Mal Nachwuchs. Jetzt präsentierte sie zum Babybauch noch einen Frisuren-Wechsel. Im Promiflash-Interview offenbarte die Friseurin nun die Hintergründe zu ihrem neuen Look.

Für die werdende Mutter steht nämlich eine große Lebensveränderung bevor und das wollte sie nun auch optisch zelebrieren. "Ich werde nicht nur bald Mami und durchlebe seitdem eine unfassbare Persönlichkeitsentwicklung, sondern musste auch lernen, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen", verriet Janine gegenüber Promiflash.

Mit dem haarigen Ergebnis ist Janine sehr zufrieden. "Ich fühle mich jedenfalls total wohl mit der neuen Frisur und damit auch ein Stück weit befreit", beschrieb sie weiter. Sie habe das Gefühl, damit auch Altlasten los zu sein. Wie findet ihr Janines neuen Look? Stimmt in unserer Umfrage ab!

privat Ex-Bachelor-Babe Janine Christin Wallat

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat im Oktober 2020

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat

