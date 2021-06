So langsam aber sicher scheinen alle Spuren, die eine Schwangerschaft hinterlässt, bei Jessica Paszka (31) zu verschwinden. Nachdem die kleine Hailey-Su das Licht der Welt erblickt hatte, bemerkte die ehemalige Bachelorette beispielsweise, dass einstige Wassereinlagerungen bereits zunehmend der Vergangenheit angehören. Während Jessi sich deshalb rasch über Veränderungen in ihrem Gesicht freuen durfte, hat sich ein anderer Körperteil offenbar nicht ebenso schnell rückgebildet: ihr Bauch. Macht der Jessi jetzt etwa zu schaffen?

Wie in ihrer Instagram-Story zu sehen ist, entspannte sich die 31-Jährige zuletzt auf einer Strandliege und präsentierte ihren Followern, wie ihr Bauch nur kurze Zeit nach der Entbindung in der Horizontalen aussieht. "Im Liegen sieht es gar nicht mal so schlimm aus... und im Stehen", urteilte Jessi und merkte dann aber ehrlich an: "Im Sitzen könnte man meinen, ich bin wieder im dritten Monat schwanger."

Geht Jessica hier zu hart mit sich selbst ins Gericht? Ein Blick in die Kommentarspalten ihrer letzten Beiträge zeigt nämlich, dass der Großteil ihrer Fans von ihrem jetzigen Look total hin und weg ist. "Finde es toll, wie glücklich du aussiehst" oder auch "Einfach so eine schöne Mama", liest man beispielsweise unter dem letzten Videobeitrag, den sie geteilt hatte.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Juni 2021

