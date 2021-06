Jessica Paszka (31) freut sich über die körperlichen Veränderungen nach der Geburt. Vor knapp einem Monat wurde die einstige Bachelorette zum ersten Mal Mutter und brachte Töchterchen Hailey-Su zu Welt. Von ihrer Schwangerschaft genoss die Reality-TV-Bekanntheit zwar jede Sekunde, doch nun ist die Neu-Mama doch erleichtert, dass alles wieder seine alte Gestalt annimmt. Die Wassereinlagerungen aus der Schwangerschaft gehören langsam der Vergangenheit an.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 31-Jährige mit einem Update bei ihren Fans. "Es ist euch bestimmt aufgefallen. Ich habe einfach so viel Wasser in meinem Gesicht verloren", meinte Jessica strahlend und jubelte weiter: "Meine Nase ist wieder die gleiche. Ich bin so, so happy!" Mittlerweile bekommt auch ihr Gesicht wieder Kontur, was die Verlobte von Johannes Haller (33) insbesondere ihrem täglichen Gesichtsyoga zuschreibt. "Ich finde, so langsam bekomme ich mein altes Gesicht wieder zurück", verkündete die Beauty abschließend.

Während ihrer Schwangerschaft erreichten sie im Netz immer wieder beleidigende Kommentare wegen ihres veränderten Aussehens, wie sie berichtete. Weil sie jedoch so rundum glücklich war, habe sie keinen Wert auf ihr Aussehen gelegt. "Aber so ein bisschen bin ich dann doch froh, langsam wieder auszusehen wie zuvor", räumte die Influencerin ein.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und ihr Partner Johannes Haller im April 2021

Anzeige

Erkennt ihr eine Veränderung in Jessicas Gesicht? Wäre mir nicht aufgefallen... Ja, total! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de