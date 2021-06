Da werden die knackigen Fußballer mal schnell zur Nebensache! Am Sonntagabend mussten sich auch die niederländischen Kicker bei der Europameisterschaft beweisen: In ihrem ersten Gruppenspiel trat die Nationalmannschaft gegen die Ukraine an und konnte sich noch knapp den Sieg sichern. Unter ihren Fans war auch das niederländische Königspaar – und besonders Königin Máxima (50) zog mit ihrem Auftritt alle Blicke auf sich!

Gemeinsam mit ihrem Mann Willem-Alexander (54) jubelte die Blondine den Sportlern von der Tribüne aus zu. Beide Royals präsentierten dabei einen Fan-Schal ihres Teams, zu dem der König passend eine orange Krawatte kombinierte. Doch Máxima stahl wohl allen die Show: Die 50-Jährige trug einen knallroten Hosenanzug, ihre Haare waren leicht gewellt. Die Zuschauer des Matches waren von diesem Anblick begeistert: "Sie sieht zauberhaft aus", schrieb ein Fan auf Twitter, viele weitere stimmten da zu.

Neben Máximas Wow-Auftritt sorgte besonders ein Moment für einige Lacher beim Publikum: In den letzten Sekunden schoss die Niederlande den Siegtreffer – und Willem-Alexander konnte seine Freude kaum verbergen. Sichtlich happy jubelte der Blondschopf, während seine Frau recht unbeeindruckt wirkte.

