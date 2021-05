Herzlichen Glückwunsch, Königin Máxima (50)! Als Máxima Zorreguieta Cerruti wurde die Ehefrau von König Willem-Alexander (54) am 17. Mai 1971 in Buenos Aires geboren. Im Februar 2002 ging das Paar den Bund der Ehe ein. Seit sie in der Öffentlichkeit steht, gibt sich die Königin volksnah, sympathisch und glamourös. Sie begeistert Monarchie-Fans auch weit über die Landesgrenzen der Niederlande hinaus. Heute feiert Máxima ihren 50. Geburtstag!

Máxima arbeitete als Bänkerin als sie den späteren König Willem-Alexander im Jahr 1999 bei einer Veranstaltung im spanischen Sevilla kennenlernte. Vor allem von seinem Humor soll die 50-Jährige angetan gewesen sein, den er ihr unter anderem beim Tanzen bewies. "Der Mann hat Hüften aus Holz!", soll die Königin lachend zu einer Freundin gesagt haben. Die beiden verliebten sich und heirateten einige Jahre später in der Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Die Tochter eines argentinischen Politikers und der älteste Sohn von Königin Beatrix (83) bekamen in den darauffolgenden Jahren drei Mädchen: Prinzessin Amalia (17), Prinzessin Alexia (15) und Prinzessin Ariane (14). Die gebürtige Argentinierin überzeugt in der Öffentlichkeit nicht nur als liebevolle Mama, sondern auch als herzliche Königin. Kein Mitglied des niederländischen Königshauses soll der Bevölkerung so nahestehen wie sie. Der Grund: "Sie ist spontan, intelligent und war früher leicht chaotisch", erklärt Marcia Luyten, Máximas Biografin.

Doch nicht nur mit ihrem großen Herzen, sondern auch mit ihrer Optik begeistert Königin Máxima ihre Fans weltweit. Sie trägt ihr blondes Haar meistens offen und versprüht in ihren schönen Kleidern jede Menge Glamour. Doch mit einem Accessoire erobert die Máxima wohl am meisten die Herzen ihrer Fans: Dem Lächeln, das sie stets auf den Lippen trägt.

Anzeige

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Máxima in Amsterdam

Anzeige

Getty Images Königin Máxima

Anzeige

Getty Images König Willem-Alexander und Königin Máxima mit ihren Töchtern Amalia, Alexia und Ariane

Getty Images Königin Máxima im November 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de