Anna Mildenberger ist weg vom Markt! Die ehemalige Single-Lady versuchte ihr Glück in der Datingshow Der Bachelor. Doch zwischen ihr und Sebastian Preuss (31) wollte es einfach nicht so richtig funken. Seitdem ist über ein Jahr vergangen und Anna hat sich optisch sehr verändert. Sie hat sich einen Traumbody antrainiert und aufgehört, ihre Haare zu blondieren. Mit dem neuen Look scheint es auch mit den Männern besser zu laufen – Anna ist mittlerweile in festen Händen, wie sie nun gegenüber Promiflash bestätigte.

Treue Follower haben bereits bemerkt, dass sich in der Instagram-Bio des Models mittlerweile ein Herz und der Buchstabe A befinden. Tatsächlich steht dieses Online-Symbol für Annas neuen Freund, der Aleksandar heißt. "Wir sind seit sechs Monaten zusammen" und "Wir haben uns über eine gemeinsame Fotografin kennengelernt", verriet die brünette Schönheit im Promiflash-Interview.

Dass Anna eine ehemalige Bachelor-Kandidatin ist, bemerkte ihr Liebster erst nach ein paar Rendezvous. "Er hat es aber ganz entspannt aufgenommen und hat sich sogar ein paar Folgen angeschaut", erinnerte sich die Beauty zurück.

Instagram / aleksandarbiedermann Aleksandar Biedermann

Instagram / anna__mildenberger Anna Mildenberger, 2021 in Heidelberg

