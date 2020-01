Auch in der dritten Folge von Der Bachelor wurde den Zuschauern wieder einiges geboten: Es wurde gezickt, geweint und zum ersten Mal geknutscht. Jenny-Jasmin und Diana kamen bereits in den Genuss von Sebastian Preuss' (29) weichen Lippen. Aber auch Kandidatin Anna teilte einen ziemlich intimen Moment mit dem Rosenkavalier – der aber nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurde: Die beiden sprachen schon über ihre Vorstellungen bezüglich Nachwuchsplanung.

Auf rtl.de wurde jetzt eine Szene veröffentlicht, die die beiden beim Box-Gruppendate zeigt. Sebastian schnappte sich die Eventmanagerin für ein kurzes Pläuschchen unter vier Augen und schon nach kurzer Zeit schnitten sie ernste Themen an. Der Profi-Kickboxer schwärmte vom Familiensinn der 27-Jährigen und die verriet daraufhin: "Ja, also das mit Familie ist mir auch sehr wichtig und ich glaube, so in ein bis zwei Jahren würde ich auch voll gerne eine eigene gründen." Eigentlich hätte sie gern fünf Kinder. Doch sie befürchte, dass das mittlerweile etwas knapp werden könnte.

Auch Sebastian betonte immer wieder, dass er sich Nachwuchs wünscht. Er verbringe sehr viel Zeit mit seinen Nichten und Neffe und könne es kaum erwarten, selbst Vater zu werden. "Das Problem ist: Es gibt keine Frau, die so viele Kinder will wie ich. Ich will so 15 ungefähr", witzelte er. Anna hoffte daraufhin, dass sie sich auf fünf würdigen einigen können.

