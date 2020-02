In der sechsten Folge von Der Bachelor sorgte Rosenverteiler Sebastian Preuss (29) für ordentlich Unmut unter den verbliebenen Kandidatinnen: Er hatte drei von ihnen – Natali Vrtkovska, Leah Marie Kruse und Anna Mildenberger – nacheinander zu demselben Date eingeladen. Für Anna konnte sich Sebastian am wenigsten begeistern und so musste sie direkt nach der Verabredung die Koffer packen. Gegenüber Promiflash verriet die Heidelbergerin nun, dass sich nach der Show für sie einiges geändert habe.

Für ihren neuen Lebensabschnitt nach dem Bachelor-Aus veränderte sich Anna optisch komplett. "Ich habe jetzt eine andere Sichtweise durch diese Erfahrung. Die braunen Haare gefallen mir einfach viel, viel besser und auch, dass ich jetzt vegetarisch lebe und mir Gedanken über meine Ernährung mache, kann ich positiv aus meiner Zeit in Mexiko mitnehmen", erklärte Anna im Promiflash-Interview. Durch ihre neue Ernährung verlor Anna in den Wochen zwischen Dreh und Ausstrahlung bereits einige Kilos, wie auf aktuellen Bildern zu sehen ist.

Doch wie ging es der Beauty nach ihrem uncharmanten Rauswurf aus der Kuppel-Show? "Nach dem Aus geht es mir gut. Ich bin froh, wieder bei meiner Familie zu sein", offenbarte sie weiter.

