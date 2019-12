Diese Ladys kämpfen in der kommenden Staffel Der Bachelor-Staffel um Sebastian Preuss' letzte Rose! Bereits seit Oktober ist bekannt, dass der Kickboxer im kommenden Jahr die begehrten Schnittblumen verteilen wird. Seit heute ist auch endlich der Starttermin enthüllt: Am 8. Januar 2020 werden die Girls ihrem potenziellen Mr. Right gegenübertreten. Jetzt ist auch endlich klar, welche 22 Single-Frauen ins Liebes-Abenteuer starten werden.

Auf Instagram veröffentlicht RTL jetzt die ersten Bilder der Ladys, die sich in den harten Fight um das Herz des Junggesellen stürzen werden. Blond, brünett, kurze Haare, lange Haare – der TV-Kavalier darf sich auf die unterschiedlichsten Typen freuen. Neben der jüngsten Kandidatin, der 22-jährigen Studentin Diana Kaloev ist Tierpflegerin Jenny Thiede mit 32 Jahren die älteste Lady der Runde. Auch auf einige Kosmetikerinnen und Models kann sich Sebastian im kommenden Jahr freuen.

Auf Judith Diaz Caballero kann sich die Konkurrenz schon jetzt gefasst machen. Die Kölnerin verrät gegenüber dem Sender: "Ich bin schon sehr eifersüchtig!" Ob sie die anderen Rosen-Ladys überhaupt an den Mann der Begierde heranlassen wird? In die Quere kommen könnte ihr dabei beispielsweise aber Jessica Brauns. Die Augenoptikmeisterin stellt klar: Halbe Sachen gebe es bei ihr definitiv nicht.

Instagram / annaxhollywoodx Anna Mildenberger, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / birgit_schenkermayr Birgit Schenkermayr, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / Bzq53lZIR-Q Denise-Jessica König, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / dianakalv Diana Kaloev, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / rath_jennifer Jennifer Rath, Bachelor-Kandidatinnen

Instagram / jenny____taylor Jenny Schneider, Bachelor-Kandidatin

Instagram / jloveitandstay Jenny-Jasmin Krause Wegner, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / jennyflr Jenny-Fleur Kuiper, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / B0y0S3eiVEI Jessica Brauns, Bachelor-Kandidatin

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, TV-Star

Instagram / lmk1 Leah Marie Kruse, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / mextexx Judith Diaz Caballero, Bachelor-Kandidatin

Instagram / linda.reschke Linda Reschke, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / natalivrt Natali Vrtkovska, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / michelestradi Michele Stradomska, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / nesshomie Vanessa Guida, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / rebeccaelisahb Rebecca Elisa Hüttemann, Bachelor-Kandidatin 2020



