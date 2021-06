Cristiano Ronaldo (36) punktet erneut – und schreibt damit Geschichte! Der Fußballstar tritt in diesem Jahr erneut bei der Europameisterschaft für Portugal an. Am Dienstag standen er und seine Mannschaft gegen Ungarn auf dem Platz und konnten nach einem Unentschieden, das bis in die Schlussphase der zweiten Halbzeit reichte, zum Schluss mit einem 3:0 den Sieg holen. Cristiano darf sich aber nicht nur über den Erfolg des Teams freuen – sondern auch über einen persönlichen EM-Rekord!

Der 36-jährige Juventus-Turin-Star schoss bei einem Foulelfmeter das zweite Tor für Portugal und damit sein zehntes EM-Tor. Damit übertrumpft er Michael Platini, mit dem er sich zuvor den Titel des Rekordtorjägers geteilt hatte. Der Franzose hatte 1984 alle neun Treffer in ein und demselben Turnier erzielt. Cristiano ist ihm nun aber nicht nur mit einem Tor voraus – er lochte in der Nachspielzeit sogar noch ein weiteres Mal ein und holte so das 3:0 und sein elftes EM-Tor.

Diese EM dürfte für Cristiano besonders bedeutungsvoll sein. Denn noch bevor er im Spiel gegen Ungarn einen neuen Rekord aufstellte, hatte er bereits allein durch seine Teilnahme an dem Turnier Fußballgeschichte geschrieben: Er gehört neben Iker Casillas (40) nämlich nun zu den einzigen zwei Spielern, die jemals bei fünf EMs dabei gewesen sind. Da Iker 2000 zwar zum spanischen Kader gehört, jedoch nicht gespielt hatte, ist Cristiano nun sogar der einzige Kicker, der in fünf EMs mitgespielt hat.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo im Oktober 2020

Getty Images Cristiano Ronaldo bei dem Freundschaftsspiel Spanien gegen Portugal im Juni 2021

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, Sportler

