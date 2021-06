Kris Jenner (65) lässt North West (8) hochleben! Das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans hat nicht nur sechs Kinder, sondern darüber hinaus mittlerweile auch schon zehn Enkelkinder. Eines von ihnen feiert heute seinen achten Geburtstag: Kim Kardashian (40) und Kanye Wests (44) Erstgeborene North. Und zu dem freudigen Anlass darf sich das Geburtstagskind jetzt über einen besonders liebevollen Post von Oma Kris freuen!

"Ich wünsche unserer wunderschönen Northie alles Liebe zum Geburtstag!", schreibt Kris in einem Instagram-Post, zu dem sie zahlreiche Bilder der Kleinen teilt. "Du bist wirklich ein Sonnenschein und erhellst jeden Raum mit deinem strahlenden Lächeln und deinem großen Herzen", schwärmt die stolze Oma und hebt hervor, wie "lustig, talentiert, klug und kreativ" North in ihren Augen ist. Ähnliche Worte findet auch Kim in einem Instagram-Post anlässlich des Geburtstags ihrer Tochter: "Du bist die verrückteste, stylishste, kreativste Person, die genau weiß, was sie im Leben will", erklärt sie.

In der Bilderreihe, die Kris dem Geburtstagskind widmet, ist unter anderem auch ein Bild von North und Papa Kanye zu sehen. Dass die 65-Jährige dieses ebenfalls im Netz teilt, ist nicht selbstverständlich: Der Rapper lässt sich derzeit nämlich von Noch-Ehefrau Kim scheiden – und entfolgte erst vor wenigen Tagen sowohl ihr als auch dem Rest der Kardashian-Jenners auf Twitter.

Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrer Enkelin North West

Anzeige

Instagram / krisjenner Kim Kardashians Tochter North West

Anzeige

Instagram / krisjenner Kanye und North West

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kris auch ein Bilder von Kanye geteilt hat? Das ist eine schöne Geste. Ich hätte es an ihrer Stelle gelassen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de