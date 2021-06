Leidet Sammi Giancola (34) an gebrochenem Herzen? Anfang des Monats spekulierten Fans darüber, ob die Jersey Shore-Bekanntheit und ihr Verlobter Christian Biscardi sich getrennt haben, weil sie sich entfolgt sind und fast alle gemeinsamen Fotos gelöscht haben. Offiziell bestätigt wurde das noch nicht. Bisher haben sich die zwei nämlich selbst nicht dazu geäußert. Doch sollte Sammi tatsächlich wieder Single sein, scheint es ihr damit ziemlich gut zu gehen. Im Netz teilte sie nun ein vielsagendes Video...

Die 34-Jährige postete einen TikTok-Clip, in dem sie Kourtney Kardashian (42) bei Keeping up with the Kardashians synchronisiert. "Meine Stimmung ist jetzt einfach, das Leben zu leben", erklärt diese und wiederholt das Ganze noch einmal: "Ich bin hier, um mein Leben zu leben." Und weil es so schön war ein drittes Mal: "Ich habe nur mein Leben gelebt." Abschließend betont Sammi mit Kourtneys Worten dann: "Du kannst nicht behaupten, dass wir nicht gelebt haben." Damit will Sammi wohl einfach klarstellen: Sie schaut nach vorne und lässt sich von der angeblichen Trennung nicht unterkriegen.

Ob es zwischen ihr und Christian tatsächlich aus ist, ist weiterhin unklar. Das Paar hatte sich im März 2019 nach eineinhalb Jahren Beziehung verlobt. Damals schwärmte das Reality-Sternchen noch: "Ich bin vor Glück komplett überwältigt. Gestern war der beste Tag meines Lebens."

Sammi Giancola Verlobung von Sammi Giancola und Christian Biscardi, 2019

Instagram / sammisweetheart Sammi Giancola

Instagram / sammisweetheart Sammi Giancola, Reality-Star

