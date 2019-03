Ein weiterer Jersey Shore-Star kommt unter die Haube! Sammi Giancola (31) datete während der sechsten Staffel der Reality-TV-Show noch ihren Kollegen Ronnie Ortiz-Magro (33). Doch ihre Beziehung war gekennzeichnet von vielen Höhen und Tiefen. Und so kam es auch, dass die beiden bald nach dem Ende der Show getrennte Wege gingen. Seit mehr als anderthalb Jahren ist die brünette Beauty mit Christian Biscardi zusammen. Bei den Turteltauben scheint es sogar so gut zu laufen, dass Christian nun die Frage aller Fragen gestellt hat – und sie hat ja gesagt! Sammi und Christian sind verlobt!

Am Montag kniete Christian vor seiner Liebsten nieder und steckte ihr den Verlobungsring an den Finger. Ein Bild auf Instagram verewigt diesen bewegenden Moment. "Ich bin vor Glück komplett überwältigt. Gestern war der beste Tag meines Lebens", schreibt Sammi dazu. Sie freue sich sehr darüber, bald ihren besten Freund und Seelenverwandten zu heiraten.

Bei ihrem Ex Ronnie scheint es momentan im Gegensatz dazu aber nicht so gut zu laufen. Der Schauspieler gab gegenüber US Weekley zu, sich einer Entziehungskur unterzogen zu haben. Depressive Phasen haben den Vater einer zehn Monate alten Tochter immer mehr zum Alkohol getrieben.Ronnie möchte aber versuchen, in Zukunft ein besserer Mensch zu werden!

Santiago Felipe / Getty Sammi Giancola bei der Premiere von "Fire Island"

Anzeige

Sammi Giancola Sammi Giancola und Christian Biscardi, 2019

Anzeige

Getty Images Ronnie Ortiz-Magro bei den MTV Movie And TV Awards 2018 in Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de