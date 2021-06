Es war eine furchtbare Nachricht für ihre Familie! Anna Maria Damm (25) nahm 2013 bei Germany's next Topmodel teil und belegte am Ende einen starken fünften Platz. Während dieser spannenden Zeit eroberte die Influencerin die Herzen zahlreicher Fans. Doch jetzt meldete die schöne Brünette sich mit einem ernsten Thema bei ihren Followern: Ihr Papa ist schwer erkrankt! In seinem Bindegewebe wurde ein Krebsgeschwür entdeckt.

Bei ihrem Vater sei Wasser in der Lunge festgestellt worden, berichtete die Beauty sichtlich aufgewühlt in ihrer Instagram-Story. Beim Check im Krankenhaus sei dann die Entdeckung gemacht worden: "Nach einigen Untersuchungen wurde ein Tumor im Rückenbereich festgestellt. Der ist bösartig und wurde als Bindegewebekrebs erkannt." Die Diagnose liege schon einige Zeit zurück, fügte Anna hinzu. Eigentlich eine gut behandelbare Krebsart, wie sie bei Recherchen herausgefunden habe.

Doch dann kam die Schock-Diagnose: "Ihm wurde mitgeteilt, dass der Krebs überall am Körper und unbehandelbar ist!" Es sei für sie immer noch schwer zu realisieren, schilderte Anna ihr Gefühlsleben. Sie finde es aber wichtig, über das Thema zu sprechen – auch mit ihren Fans.

Anna Maria Damm in New York

Anna Maria Damm, Netz-Star

Anna Maria Damm im Dezember 2014

