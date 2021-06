In der aktuellen Princess Charming-Folge lud Irina Schlauch die Kandidatin Britta zu einem actionreichen Gruppendate ein – doch das endete für die Fitness-Liebhaberin alles andere als rosig: Die 26-Jährige stürzte so unglücklich, dass sie sich den Arm brach und die Kuppelshow sofort verlassen musste. Aber wie ging es für Britta nach ihrem unplanmäßigen "Princess Charming"-Aus eigentlich weiter? Promiflash erzählte sie es...

Nachdem bereits im Krankenhaus auf Kreta festgestellt wurde, dass sich Britta den Arm gebrochen hat, trat sie umgehend die Heimreise an. "Zurück in Deutschland habe ich mich schnellstmöglich in medizinische Behandlung gegeben", berichtete die Aachenerin im Promiflash-Interview und schilderte das Ergebnis der medizinischen Tests: "Es wurden Röntgen- und CT-Untersuchungen vorgenommen, sodass eine Operation glücklicherweise ausgeschlossen werden konnte."

Trotzdem hatte Britta auch mental an ihrem unplanmäßigen "Princess Charming"-Exit zu knabbern. "Mich von den anderen nicht verabschieden zu können, hat mich unfassbar traurig gemacht", betonte die 26-Jährige. Ihre vorzeitige Heimreise habe sie aufgrund der Umstände aber einfach akzeptieren müssen und die Emotionen inzwischen auch verarbeitet.

Alle Infos zu "Princess Charming" bei TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Britta Abd

Anzeige

TVNOW "Princess Charming"-Brittas Verletzung

Anzeige

TVNOW Die "Princess Charming"-Kandidatinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de