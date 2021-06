Maxime Herbord (26) zeigt sich endlich im Bachelorette-Look! Vor wenigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass die ehemalige Bachelor-Kandidatin in die Fußstapfen von Gerda Lewis (28) und Melissa (25) treten wird, um im TV Rosen zu verteilen. Am 14. Juli soll das Schnittblumen-Spektakel auch bereits starten. Jetzt wurden endlich die ersten offiziellen Rosenfotos der diesjährigen Bachelorette veröffentlicht – Maxime zeigt dabei viel Haut.

Auf der ersten offiziellen Bachelorette-Fotostrecke in showüblicher Strandkulisse präsentiert sich die 26-Jährige als selbstbewusste Single-Lady, die sich in ihrer Haut pudelwohl zu fühlen scheint. Egal ob im superknappen Bikini oder im eleganten Abendkleid, Maxime scheint in jedem Outfit eine gute Figur zu machen. Ihr TV-Liebesabenteuer kann die Beauty dazu kaum erwarten. "Ich glaube auch an das Märchen, dass man direkt einen Funken spürt. Aber ich habe mir geschworen, nicht nur auf den ersten Funken zu hören, sondern auch auf den zweiten", verriet sie gegenüber RTL.

Maxime, die sich vor Kurzem von David Friedrich (31) getrennt hat, sehnt sich nach einem Partner, mit dem sie die kleinen Dinge im Leben genießen kann: "Am besten ist es, wenn man so lecker zusammen kocht, dass man sich danach nicht mehr bewegen kann, weil der Bauch so voll ist." Ein Mann, der Kalorien zählt, kommt ihr dagegen nicht ins Haus.

Anzeige

TVNOW Bachelorette Maxime Herbord

Anzeige

TVNOW Maxime Herbord, 2021

Anzeige

TVNOW Maxime Herbord, Ex-Bachelor-Babe

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de