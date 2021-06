Stefanie Giesinger (24) spricht über ein trauriges Kapitel in ihrem Leben. Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin begeistert ihre Follower auf ihren Social Media Kanälen nicht nur mit ihren Qualitäten als Model, sondern auch mit ihrer lebensfrohen und sympathischen Art. Dabei sah es hinter der Fassade zwischenzeitlich aber ganz anders aus: Steffi litt eine Zeit lang an schweren Depressionen und hatte sogar Suizidgedanken.

Im "Bar-Talk", einer YouTube-Interview-Reihe von "Freunde fürs Leben e.V.", kam die Brünette auf ihre Depressionen zu sprechen. "Wir hatten in der Familie einen Suizidfall. Einige Familienmitglieder haben Depressionen und ich hatte auch Depressionen. Ziemlich heftige und auch ziemlich lang – ich habe auch Antidepressiva genommen", offenbarte die Beauty. Sie habe in dieser Zeit sehr viel geweint, habe sich aber auch teilweise extrem leer gefühlt: "Ich hatte immer so viel Chaos im Kopf."

Irgendwann ging es Steffi dann so schlecht, dass sie die Notbremse ziehen musste: "Ich hatte enorme Suizidgedanken – und auch sehr realistische Suizidgedanken. Das war für mich der Punkt, an dem ich gemerkt habe: So geht das nicht weiter, das macht mir selber Angst." Daraufhin habe sie sich helfen lassen – das Antidepressivum habe sie im November vergangenen Jahres dann sogar absetzen können.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im Oktober 2019

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im Dezember 2020

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model



