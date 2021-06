Die Fans sorgen sich um Danni Büchner (43)! Die fünffache Mutter lebt auf Mallorca und postet für gewöhnlich mehrmals täglich in den sozialen Medien, um ihre Follower an ihrem Familienalltag teilhaben zu lassen. Vor gut einer Woche hatte die Powerfrau eine riesige Geburtstagsparty für ihre beiden Zwillinge veranstaltet. Seitdem bekam ihre Community nicht mehr so viel zu sehen. Der Grund für die Netz-Pause: Daniela ließ sich vom Arzt untersuchen.

Wie die Witwe des TV-Auswanderers Jens Büchner (✝49) in ihrer Instagram-Story offenbarte, macht sie sich Sorgen um ihr Wohl: "Gesundheit geht immer vor. Manchmal sind Körper und Geist nicht so im Einklang, deshalb kläre ich das diese Woche. Ich war beim Arzt und ich muss einige Untersuchungen durchführen [lassen]." Daher auch ihre ungewohnte Social-Media-Abstinenz. Sie müsse sich ein paar Tage Zeit gönnen, erklärte sie. Die vergangenen Monate seien sehr anstrengend gewesen.

Welche gesundheitlichen Beschwerden sie plagen, ließ die Goodbye Deutschland-Protagonistin bislang offen. Fest steht jedoch, dass wohl auch das kürzliche Liebes-Aus mit ihrem On-Off-Partner Ennesto Monté (46) nicht spurlos an ihr vorübergegangen sein dürfte. Die einstigen Turteltauben hatten sich vor wenigen Tagen einen heftigen Schlagabtausch im Netz geliefert.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihre Kinder Jenna und Diego

Anzeige

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Daniela Büchner auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de