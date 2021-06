Zwischen Daniela Büchner (43) und Ennesto Monté (46) fliegen die Fetzen! Erst vor wenigen Tagen ließen die TV-Bekanntheiten erneut Spekulationen aufkommen, ob es nicht doch ein Liebes-Comeback geben könnte – immerhin hatten sich beide Parteien auf ein Wiedersehen gefreut. Allerdings stellte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit schnell klar, dass das Treffen rein freundschaftlich sei. Während die Trennung zu diesem Zeitpunkt noch äußerst harmonisch wirkte, bekam sich das Ex-Paar nun wohl doch in die Haare: Danni und Ennesto zoffen sich im Netz!

In einer Instagram-Fragerunde ließ auch Danni ihrem Ex ein Statement zukommen. In der Fragebox wirft die Wahl-Mallorquinerin dem gebürtigen Serben vor: "In einer Beziehung sollte man nicht aufgeben, wenn es einem wichtig ist – du hast es getan!" Diese Aussage ließ der 46-Jährige nicht einfach auf sich sitzen, sondern repostete die Frage und konterte prompt: "Das haben mir fast alle Ex vorgeworfen, liebe Danni!"

Als wäre das noch nicht Beef genug, setzte die fünffache Mutter noch einen drauf und entgegnete in ihrer Story mit den Worten: "Und genau aus diesem Grund bist du mein Ex und weißt wohl nicht, was Liebe ist!" Harte Worte, die sich die einstigen Turteltauben hier gegenseitig an den Kopf werfen – ob diese Wogen wohl jemals wieder geglättet werden können? Stimmt ab.

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Daniela Büchner auf Mallorca

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und Ennesto Monté im November 2020

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner

