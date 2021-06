Lange haben die Fans gerätselt, an welchem Filmprojekt Sarah Engels (28) denn nun arbeitet – jetzt hat das Warten ein Ende! Die ehemalige DSDS-Finalistin und ihr Mann Julian (28) erwarten bald ihr erstes gemeinsames Kind. Sarahs Erstgeborener Alessio (5) wird dann zum großen Bruder. Die wachsende Babykugel zu verstecken, ist für die Sängerin mittlerweile eine echte Herausforderung – vor allem am Filmset. Aber für welche Produktion steht Sarah eigentlich vor der Kamera?

Wie der Sender Sat.1 in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird Sarah in dem Film "Toni & Tom" die alleinerziehende Mutter und Musicaldarstellerin Toni spielen. In der Geschichte träumt die Hauptdarstellerin von einer Karriere als Sängerin. Sat.1 möchte künftig mehr "Fernsehen mit Herz, Leidenschaft, Humor und großen Gefühlen machen", wie der Sender am Dienstag bekannt gab – dazu wird in Zukunft wohl auch die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin beitragen.

Für Sarah ist es übrigens nicht das erste Mal, dass sie als Schauspielerin die Fans begeistern möchte. Vor knapp zwei Jahren spielte sie an der Seite von Kapitän Florian Silbereisen (39) in der Kultreihe Traumschiff mit. Schöne Parallele zum jetzigen Job: In der ZDF-Serie verkörperte Sarah die Rolle einer Kabinen-Stewardess, die ebenfalls von der großen Bühne träumte.

Instagram / sarellax3 Collage: Sarah und Julian Engels

Instagram / sarellax3 Sarah Engels in ihrer zweiten Schwangerschaft

ZDF/Dirk Bartling, "Das Traumschiff: Antigua" Nick Wilder und Sarah Lombardi am Set von "Das Traumschiff: Antigua"

