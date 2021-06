Das könnte knifflig werden! Sarah Engels (28) erlebt gerade einen echten Höhenflug: Vor Kurzem heiratete die Sängerin ihren Traummann Julian (28) und gab nun auch bekannt, dass die beiden sogar schon gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Doch nicht nur das – auch beruflich läuft es bei der 28-Jährigen sehr gut: Im April veröffentlichte sie ihr neues Album und nun ergatterte sie sogar eine Hauptrolle in einem Film! Doch dafür muss Sarah jetzt gekonnt ihren wachsenden Babybauch verstecken.

In ihrer Instagram-Story verriet Sarah ihren Followern ein paar Details zur zweiten Schwangerschaft. In Bezug auf ihre kürzlich ergatterte Hauptrolle gab sie dabei preis: "Bei meinem ganzen Filmteam wusste es bis jetzt eigentlich kaum jemand." Sie erklärte, dass sie in der Produktion keine Schwangere spiele und ergänzte: "Ich glaube, es wird auch wirklich spannend [...], das zu kaschieren." Da müsse dann ein bisschen getrickst werden, schmunzelte Sarah. "Aber ich glaube, das wird kein Problem", ergänzte die Musikerin, die sich bereits im vierten Monat ihrer Schwangerschaft befindet.

Erst vor einer Woche hatten sie und Julian ihre Ehe bekannt gegeben. Aufgrund der aktuellen Filmrolle ging es für die beiden jedoch bisher noch nicht in die Flitterwochen. Die werdende Zweifach-Mama hofft aber, dass sie nach dem Ende der Dreharbeiten mit Julian verreisen kann.

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

Instagram / sarellax3 Sarah Engels in ihrer zweiten Schwangerschaft

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

