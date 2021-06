Läuft da etwa doch wieder was zwischen Kylie Jenner (23) und Travis Scott (29)? Der Keeping up with the Kardashians-Star und der Rapper haben sich zwar bereits 2019 getrennt, durch ihr gemeinsames Töchterchen Stormi (3) haben sie jedoch immer noch ein enges Verhältnis zueinander. Aber haben die beiden sich inzwischen auch romantisch wieder angenähert? Gerüchte über ein mögliches Liebescomeback kursieren schon lange – und Kylie hat sie gerade mit einem Social-Media-Pic noch einmal angeheizt.

Auf Instagram teilte die 23-Jährige ein Foto, auf dem sie und Travis sehr vertraut miteinander wirken. Der Musiker legt von hinten die Hände auf ihre Hüften – genau so posierten die beiden auch als Pärchen oft miteinander. Zu dem Foto schrieb sie lediglich: "24 Stunden in New York City." Ihre Follower sind sich in den Kommentaren aber schon einig, dass es sich bei diesem süßen Post um die Verkündung ihrer Liebesreunion handeln muss. "Mr und Mrs Scott", schrieb zum Beispiel ein Fan.

Gemeinsam mit Klein Stormi lief das vermeintliche Paar am Dienstag noch über den roten Teppich einer Benefizveranstaltung – und machte auch dabei keinen Hehl daraus, wie vertraut sie miteinander sind. Was glaubt ihr? Sind Kylie und Travis wieder zusammen? Stimmt ab!

SIPA PRESS / Action Press Kylie Jenner und Travis Scott im Februar 2019

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei einer Benefizveranstaltung in New York

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi, Juni 2021

