Kylie Jenner (23) und Travis Scott (29) sollen ihrer Liebe eine zweite Chance gegeben haben! Seit Ende 2019 gehen die Eltern der kleinen Stormi (3) eigentlich getrennte Wege. Die Spekulationen um eine Reunion rissen jedoch nie ab. Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Rapper befeuern die Gerüchte regelmäßig, weil sie viel gemeinsame Zeit zu dritt mit ihrer Tochter verbringen. Nun sollen Travis und Kylie tatsächlich wieder ein Paar sein – und sich auf ein besonderes Beziehungsmodell geeinigt haben.

Das plauderte ein Insider gegenüber TMZ aus. "Sie haben die alte Flamme wieder entfacht und gehen wieder miteinander aus, aber sie dürfen weiterhin auch andere Leute daten. Um ganz ehrlich zu sein, sie sind in einer offenen Beziehung", erklärte eine dem Paar nahestehende Quelle. Sowohl Kylie als auch Travis sollen "cool" mit dieser Vereinbarung sein.

Wie gut sich die Unternehmerin und der Musiker verstehen, belegen aktuelle Aufnahmen, die Kylie auf Instagram geteilt hat. Gemeinsam mit Stormi haben sie vor einigen Tagen einen Ausflug ins Disneyland gemacht und wirkten dabei wie eine glückliche Familie.

ActionPress Travis Scott und Kylie Jenner mit Stormi Webster, August 2018

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Stormi Webster und Travis Scott (v.l.n.r.)

