Hat es sich etwa bei Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28) ausgeturtelt? In den vergangenen Wochen brodelte immer wieder die Gerüchteküche, dass es bei den Eltern von Baby Stormi (1) kriseln könnte. Vor wenigen Tagen postete die 22-Jährige dann noch ein Selfie von sich, auf dem im Hintergrund ein gerahmtes Foto der kleinen Familie fehlte. Kurz danach gab Kylie erstmal Entwarnung – ob es die dieses Mal auch wieder geben wird? Erste Quellen berichten jetzt nämlich, dass die beiden Stars erst einmal Abstand voneinander suchen!

Wie TMZ berichtete, besorge derzeit vor allem, dass das Paar schon seit Längerem nicht mehr öffentlich zusammen auftauchte: Der letzte gemeinsame Termin war die Premiere der Netflix-Doku "Look Mom, I Can Fly" über den Rapper Ende August. Von diesem Event an soll es bergab in der Beziehung gegangen sein. Am auffälligsten wurde das am vergangenen Wochenende, als Kylie auf der Hochzeit von Hailey (22) und Justin Bieber (25) in South Carolina zugegen war und von dem "Sicko Mode"-Interpreten jede Spur fehlte.

Doch die Insider seien auch der Meinung, dass es sich nicht um die erste Liebes-Auszeit der beiden handeln soll: Seit April 2017 sind der Bühnenstar und die Beauty-Unternehmerin ein Paar – im Februar 2018 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Dass die zwei aber bis jetzt nicht vor den Traualtar getreten sind, bot immer wieder Anlass für Trennungsspekulationen.

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei der "Travis Scott: Look Mom I Can Fly"-Premiere, 2019

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2019

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei den Grammys 2019

