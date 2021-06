Wie kam denn diese Kooperation zustande? Am 21. Mai brachte Sarah Bora, die Frau von Rapper Eko Fresh (37), ihre zweite Single "Medizin" inklusive Musikvideo raus. Wer sich den coolen Clip angeschaut hat, hat ihn bestimmt entdeckt: Michael aka Michi Bauer (30)! Der Ex-Bachelorette-Boy spielt hier Sarahs Loverboy. Doch wie ist Michi in ihrem Musikvideo gelandet? Promiflash hat mal bei der Sängerin nachgefragt!

"Wir sind übers Management connectet", verrät Sarah im Promiflash-Interview. "Als er von der Idee gehört hat, hatte er direkt Lust, das Projekt zu supporten." Und wie war es, mit Michi vor der Kamera zu stehen – und ein Pärchen zu spielen? "Der Dreh hat sehr viel Spaß gemacht!", schwärmt das Model. Auch die Zusammenarbeit mit ihrem Musikerkollegen Silla, der in dem Lied ein paar Zeilen rappt, lief bestens: "Silla ist ein sehr cooler Typ, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Er hat dem Song noch mal einen anderen Vibe gegeben."

Dass die Chemie zwischen Sarah und den Boys gestimmt hat, kommt dem Musikvideo und dem Track definitiv zugute – das ist auch ihren Fans nicht entgangen: "Ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz zu meinem neuen Song 'Medizin'. Das Feedback von den Leuten war großartig und motiviert mich für die nächsten Songs", freut sich die Blondine. Wie gefällt euch ihr neuestes Werk? Stimmt ab!

Instagram / sarah.bora.official Sarah Bora, Sängerin

Instagram / magic90mike Michi Bauer, bekannt aus "Die Bachelorette"

Instagram / sarah.bora.official Sarah Bora, Sängerin

