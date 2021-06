Anna Cardwell musste eine Menge Rückschläge verkraften. Die Tochter von US-Kult-TV-Familienoberhaupt Mama June ist bereits stolze Mutter von zwei Kindern. Sie und ihr Partner Eldridge Toney bekamen 2012 erst Kaitlyn Elizabeth Clark und drei Jahre später erblickte dann Tochter Kylee Madison Cardwell das Licht der Welt. Das Paar wünscht sich allerdings noch ein Geschwisterchen für die beiden – doch bisher will es einfach nicht klappen. Wie die Reality-TV-Darstellerin nun offenbarte, hatte sie schon vier Fehlgeburten.

Im Interview mit The Sun spricht Anna, die auch unter ihrem Spitznamen Chickadee bekannt ist, über das Ende ihrer letzten Schwangerschaft: "Die letzte Fehlgeburt war zwei Tage vor Weihnachten, und ich musste eine Ausschabung machen lassen. Es fühlte sich an, als würde ich gebären, es war der schlimmste Schmerz meines Lebens." Bei einer Ausschabung wird Gewebe operativ aus der Gebärmutter entfernt. Trotz dieser schmerzhaften Erfahrung wollen die Blondine und ihr Freund aber nicht aufgeben – auch wenn es bisher ein "langer, holpriger Weg" gewesen sei, um Baby Nummer drei in den Armen halten zu können.

Die 26-Jährige fügte hinzu, dass sie inzwischen auch wissen, warum sie solche Probleme haben, weiteren Nachwuchs zu bekommen. "Ich produziere nicht genug Progesteron. Ich habe nicht genug in meinem System, also hält es das Baby davon ab, genug Nahrung zu bekommen", erklärt Anna.

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell und ihr Freund Eldridge Toney im Mai 2021

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell und ihre Familie im Oktober 2020

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell und ihr Freund Eldridge Toney im Mai 2020

