Erst kürzlich verriet Naya Riveras (✝33) Vater George, dass sich ihre Schwester Nickayla und ihr Ex-Mann Ryan Dorsey (37) seit ihrem Tod rührend um ihren Sohn Josey (5) kümmern. Der Junge verlor seine Mama 2020 bei einem Bootsausflug, bei dem die Glee-Schauspielerin ertrank. Ihr Sohnemann hat den Lebensmut durch diesen schweren Schicksalsschlag aber offenbar nicht verloren. Das scheint nun ein schöner Schnappschuss zu beweisen, den sein Papa geteilt hat.

Auf Instagram teilte Ryan jetzt ein süßes Selfie, das ihn gemeinsam mit dem mittlerweile schon fünf Jahre alten Josey in einem Pool zeigt. Hier hat es sich das Vater-Sohn-Gespann in einem aufblasbaren Sessel gemütlich gemacht und lächelt bei strahlendem Sonnenschein freudig in die Kamera. Den Beitrag versieht der glückliche Papa mit dem Hashtag #summerishere – also "der Sommer ist da".

Dass Josey so viel Spaß bei der Badepartie im kühlen Nass hat, das verzückt auch die Fans des "Justified"-Stars. Viele freuen sich, dass Klein-Josey nach den schrecklichen Ereignissen wieder lachen kann und erkennen in seinem Gesicht seine verstorbene Mutter wieder. "Er hat wirklich das Lächeln seiner Mutter", kommentiert beispielsweise ein User, während ein anderer schreibt: "Oh mein Gott, er sieht mittlerweile wie Naya aus."

Instagram / dorseyryan Naya Rivera mit ihrem Sohn Josey

