Willi Herren (✝45) wird schmerzlich vermisst. Am 20. April wurde der Ballermann-Star tot in seiner Wohnung aufgefunden und hinterließ eine Lücke im Leben derer, die ihm nahestanden. Sein Sohn Stefano war beim Fund der Leiche sogar selbst vor Ort. Schon wenige Tage nach dem Tod des Partysängers meldete sich dessen Spross mit emotionalen Worten im Netz – eine rührende Geste, der er heute eine weitere folgen lässt. Zu Willis Geburtstag ehrt Stefano seinen Vater in einem ergreifenden Post.

"Herzlichen Glückwunsch, Papa. Ich liebe dich über alles auf dieser Welt", beginnt der 27-Jährige seinen rührenden Instagram-Beitrag. Für Stefano ist es schwer zu begreifen, dass sein Vater nicht mehr bei ihm ist, doch er ist sich sicher, dass der verstorbene Lindenstraße-Darsteller diese Worte lesen kann. "Ich wusste gar nicht, dass ich dich so sehr liebe. Mein Herz blutet Tag für Tag, Sekunde für Sekunde, wenn ich daran denke, dass du nicht mehr wiederkommst", schrieb der Familienvater. Er werde Willis Namen in Ehren halten und ihn stolz machen.

Auch Willis Gattin Jasmin Herren (42) hat sich zum Ehrentag des verstorbenen Kölners etwas Besonderes überlegt. Um seiner zu gedenken, ließ sie um 11:11 Uhr am Rheinufer Luftballons aufsteigen. Zum Todeszeitpunkt des Musikers waren die einstigen Sommerhaus-Teilnehmer zwar getrennt, doch seine Noch-Frau hatte damals gegenüber Bild verraten, dass sie ihrer Beziehung noch eine Chance geben wollten.

ActionPress Willi Herren, Sänger

Instagram / steff_4711_ Willi Herren und sein Sohn Stefano

ActionPress Jasmin und Willi Herren im Megapark auf Mallorca

