Jasmin Herren (42) will ihres verstorbenen Nochehemanns Willi Herren (✝45) gedenken. Im April machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Der Entertainer wurde plötzlich leblos in seiner Wohnung in Köln aufgefunden. Über die genauen Umstände seines Todes ist noch immer nichts bekannt. Am heutigen Donnerstag hätte der TV-Star seinen 46. Geburtstag feiern dürfen. Zu seinem Ehrentag will Gattin Jasmin Ballons für ihn steigen lassen!

Die Schlagersängerin dürfte bereits am frühen Morgen in die Vorbereitungen vertieft sein. Wie Promi-Expertin Stephanie Brungs (32) zu Gast im Guten-Morgen-Deutschland-Studio verriet, soll Jasmin nämlich eine ganz besondere Aktion zu Willis Geburtstag geplant haben: Zur Kölner Lieblingsuhrzeit um 11:11 Uhr möchte die 42-Jährige am Rheinufer Luftballons zu Willi in den Himmel aufsteigen lassen.

Der Tod des Schauspielers und Musikers kam für alle unerwartet. Jetzt verriet Jasmin sogar, dass ihre Trennung von Willi nicht für immer war. "Wir wollten es noch mal miteinander versuchen", erklärte die Blondine vor Kurzem gegenüber Bild. Die verstorbene TV-Bekanntheit habe Jasmin sogar kurz nach der Eröffnung des Foodtrucks besuchen wollen.

Anzeige

ActionPress Jasmin und Willi Herren im Megapark auf Mallorca

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im März 2020

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Willi Herren und seine Frau Jasmin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de