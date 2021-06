Jessica Paszka (31) scheint in ihrem neuen Mama-Alltag allmählich angekommen zu sein. Anfang Mai erblickte die Tochter der ehemaligen Bachelorette und ihres Verlobten Johannes Haller (33) das Licht der Welt. Die Kleine hört auf den Namen Hailey-Su – und ist seit der Geburt der ganze Stolz des Paares. Bislang bekamen die Fans jedoch fast ausschließlich die Füße des Mädchens zu Gesicht. Umso besonderer ist nun diese Aufnahme, die Jessi mit ihrer Community teilt: Sie zeigt das Köpfchen ihres Kindes!

In ihrer Instagram-Story postet die 31-Jährige jetzt ein zuckersüßes Video von ihrem Wonneproppen. In dem Clip gewährt sie ihren Fans einen Blick auf Hailey-Sus Kopf. Dafür hat Jessica ihr eine zuckersüße weiße Schleife umgebunden. "Hailey ist auf jeden Fall schon mal fertig und freut sich auf den Papa", berichtet die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und erklärt, dass sie das Familienoberhaupt gleich im Büro besuchen würden.

Dass die Kleine ihre Eltern aber manchmal auch ganz schön auf Trab hält, hatte die Influencerin bereits vor wenigen Tagen im Netz verraten: Die Kleine könne momentan nicht so gut einschlafen, was die frischgebackene Mutter natürlich ein wenig belastet. "Mein Schlafmangel ist enorm, weil die Nächte echt kurz sind", gab Jessi ganz offen in ihrer Story zu.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka mit Tochter Hailey-Su

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Hailey-Su, Tochter von Jessica Paszka und Johannes Haller

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de