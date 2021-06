Nick Cannon (40) ist wieder Zwillingspapa geworden! Bei dem Ex-Mann von Mariah Carey (51) ging es in Sachen Familienplanung zuletzt ziemlich turbulent zu. Erst im Dezember begrüßte der Musiker mit seiner On-Off-Freundin Brittany Bell eine kleine Tochter auf der Welt. Wenige Monate später wurde dann bekannt, dass er mit DJane Abby De La Rosa ebenfalls Nachwuchs bekommt – genau wie 2011 mit der "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin erwartete der Rapper Zwillinge. Nun sind die beiden Jungs endlich auf der Welt.

Auf ihrem Instagram-Profil verkündete die frischgebackene Mutter die Geburt ihrer Babys und teilte ein niedliches Video, in dem sie die zwei Jungen auf dem Arm hält. Am 14. Juni hat das Zwillingspärchen bereits das Licht der Welt erblickt. Auch die Namen ihrer Kinder verrät Abby in dem Post. "Willkommen auf der Welt. Zion Mixolydian Cannon und Zillion Heir Cannon", schrieb sie zu dem Clip und zeigte in ihrer Story zudem die kleinen Händchen der Babys.

Nick ist damit bereits sechsfacher Vater. Aus seiner sechsjährigen Ehe mit Mariah Carey stammen die zweieiigen Zwillinge Monroe und Moroccan Scott. Brittany Bell brachte im Jahr 2017 die erste und im Dezember schließlich die zweite gemeinsame Tochter zur Welt. Zion und Zilly sind nun die jüngsten Sprösslinge des Comedians. Sein Beziehungsstatus ist derzeit ungeklärt.

Instagram / missbbell Nick Cannon und Brittany Bell mit ihrer Tochter, Dezember 2020

Instagram / hiabbydelarosa Abby De La Rosa und ihre Zwillinge im Juni 2021

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit Monroe, Nick und Moroccan Cannon an Thanksgiving 2019

