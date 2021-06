Alessia Herren (19) gedenkt ihres verstorbenen Vaters. Am 20. April war der ehemalige Lindenstraße-Darsteller Willi Herren (✝45) leblos in seiner Kölner Wohnung gefunden worden. Er starb im Alter von nur 45 Jahren – ein großer Schock für seine Fans und vor allem seine Familie. Besonders Alessia betont immer wieder, wie sehr sie unter dem Verlust ihres Papas zu leiden hat. Anlässlich seines heute eigentlich 46. Geburtstags widmete sie ihm noch einmal rührende Worte.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 19-Jährige eine Reihe von Bildern, die sie mit dem Reality-Star zeigen. Dazu schrieb sie: "Happy Birthday Papa. Mein verrückter Lieblingsmensch." Er sei immer für sie da gewesen – in guten wie in schlechten Tagen. "Auf ewige Liebe. Du wirst nie vergessen. Du wirst für immer vermisst [...] Mein Kämpferherz", fasste die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin zusammen.

Erst vor wenigen Tagen ließ sich Alessia ein Tattoo stechen, das an Willi erinnern soll. Auf ihrem Nacken steht nun das Wort "Papa", eingerahmt von Engelsflügeln. "Mein Engel für immer", erklärte sie dazu in ihrer Story.

