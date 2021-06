Die Princess Charming-Kandidatin Tabi spricht offen und ehrlich über ihre Beziehung! Nachdem die 25-Jährige in dem Kuppelformat einen Korb von Irina Schlauch bekommen hatte, meldete sie sich mit einer süßen Nachricht auf Social Media zu Wort: Die Blondine hat sich nach den Dreharbeiten verliebt und ist aktuell in einer Beziehung. Aber wer ist eigentlich die Frau an Tabis Seite – und wie lange sind die beiden schon ein Paar? Im Promiflash-Interview sprach die Studentin jetzt über ihre Beziehung...

Gegenüber Promiflash plauderte Tabi aus, dass es sich bei ihrer aktuellen Partnerin namens Anna um ihre Ex-Freundin handelt. "Wir waren bereits vor der Show schon einmal für circa anderthalb Jahre zusammen, bis wir uns im November 2020 getrennt haben", erzählte die Dortmunderin und schwärmte: "Nach den Dreharbeiten hat es wieder neu gefunkt und seit circa einem Monat sind wir wieder fest ein Paar." Und da die beiden schon eine Vergangenheit zusammen haben, sprechen sie aktuell auch schon über ihre gemeinsame Zukunft. Überstürzen wollen sie allerdings nichts.

Zukunftspläne hin oder her – aktuell schwebt Tabi offenbar so richtig auf Wolke sieben. "Ich liebe, dass sie mich immer sein lässt, wie ich bin und ich mich bei ihr nie verstellen muss oder Angst haben muss, dass ich ihr auf die Nerven gehe", hob sie hervor. Zudem könne sie mit ihrer Liebsten auch wahnsinnig gut lachen und werde von ihr in allen Lebenslagen unterstützt. "Und hallo, habt ihr mal gesehen, wie wunderschön sie ist?", fügte die Jura-Studentin hinzu.

Anzeige

TVNOW / René Lohse Tabi, "Princess Charming"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / tabey_ Die "Princess Charming"-Kandidatin Tabi (rechts) mit ihrer Freundin Anna

Anzeige

Instagram / tabey_ "Princess Charming"-Kandidatin Tabea mit ihrer Freundin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de