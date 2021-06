Ende April erlebte Fiona Erdmann (32) den Albtraum einer jeden schwangeren Frau: Sie verlor ihr ungeborenes Baby in der 18. Woche. Für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihren Partner Mo wäre es nach ihrem Sohn Leo das zweite Kind gewesen. Der Kleine ist es, der den erschütterten Eltern in dieser schweren Zeit die meiste Kraft gibt. Nun verriet Fiona, wie sie nach den dramatischen Erlebnissen über weiteren Nachwuchs denkt.

In ihrem neuen Youtube-Video sprach die 32-Jährige über ihren Kinderwunsch. Dieser ist auch nach der Totgeburt und den schlimmen Erfahrungen nicht vom Tisch. "Wir werden es auf jeden Fall nicht aufgeben, dass wir noch mal schwanger werden", versicherte die Influencerin. Der Gedanke daran löst inzwischen jedoch gemischte Gefühle aus. "Ich habe natürlich auch ein bisschen Angst davor, weil eine neue Schwangerschaft wahrscheinlich mit wahnsinnigen Ängsten einhergeht", offenbarte das Model.

Doch Fiona möchte optimistisch in die Zukunft blicken. "Auch das werden wir durchstehen und irgendwann werden wir wahrscheinlich, hoffentlich ein kleines Geschwisterchen für Leo haben", gab sich die Beauty hoffnungsvoll. Zunächst wolle sie sich selbst sowie ihren Körper aber zur Ruhe kommen lassen. "Ich möchte wieder in meinen Alltag zurückkommen und dass wieder Normalität einkehrt", erklärte die TV-Bekanntheit.

Instagram / fionaerdmann Model Fiona Erdmann mit ihrer Familie

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann macht ein Selfie

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner Mo und ihrem Sohn Leo

