Capital Bra (26) gibt Einblicke in sein Privatleben! Mit seinen Hits wie "Aventador" und "Unter Verdacht" stürmt der Rapper regelmäßig die deutschen Charts. Auch in der Lebensmittelbranche startete der Musiker in den vergangenen Monaten nicht nur mit seiner eigenen Pizza, sondern auch mit seinem Eistee ordentlich durch. Doch der Ukrainer ist nicht nur Künstler und Unternehmer, sondern auch stolzer Familienvater. Jetzt teilte Capi ein süßes Selfie mit seinen Söhnen!

Während auf dem Instagram-Profil des 26-Jährigen überwiegend Aufnahmen von Musikvideodrehs oder Clips aus dem Urlaub auf Bali zu finden sind, sorgte Vladislav Balovatsky, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, jetzt für einen privaten Schnappschuss. "Mein Ein und Alles", schrieb der "Berlin lebt"-Interpret zu einem Schnappschuss, auf dem er mit seinem Nachwuchs zu sehen ist. Mit perfekt gestylten Haaren und einem frechen Grinsen blickt das Trio nach einem gemeinsamen Friseurbesuch in die Kamera.

Die beiden Jungs wirken ihrem Papa wie aus dem Gesicht geschnitten – davon sind jedenfalls Capis Fans überzeugt: "Sehen einfach aus wie du. Gott soll sie beschützen!" und "So süüüüß!" lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Anzeige

Starpress für myblu Capital Bra, Rapper

Anzeige

Instagram / capital_bra Capital Bra und sein Sohn im August 2018

Anzeige

Instagram / capital_bra Capital Bras Söhne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de