Gute Neuigkeiten aus Kopenhagen! Christian Eriksen (29) hatte in der vergangenen Woche für einen echten Schockmoment gesorgt, als er beim Spiel zwischen Dänemark und Finnland plötzlich leblos zusammenbrach. Nachdem er auf dem Platz wiederbelebt worden war, kam der dänische Mittelfeldspieler direkt in ein Krankenhaus in der Landeshauptstadt. Dort wurde ihm ein Defibrillator implantiert – mit Erfolg: Heute konnte Christian die Klinik verlassen!

Das Gesundheitsupdate gab der dänische Fußballverband jetzt auf Twitter: "Christian Eriksen hat die OP gut überstanden und wurde heute aus dem Krankenhaus entlassen." Der Kicker meldete sich in dem Statement auch selbst zu Wort und bedankte sich für die vielen Grüße und guten Wünsche. Nach einem Besuch seiner Mannschaft in der Hafenstadt Helsingør, werde er nach Hause fahren und Zeit mit seiner Familie verbringen, hieß es weiter.

In der Partie zwischen Dänemark und Belgien kam es in der 10. Minute zu einer rührenden Szene: Die Spieler kickten den Ball ins Aus und pausierten das Spiel in Gedenken an ihren Kollegen. Das ganze Stadion applaudierte 60 Sekunden lang und ehrte den Profi von Inter Mailand mit Transparenten.

Anzeige

Getty Images Ehrung für Christian Eriksen beim EM-Spiel zwischen Dänemark und Belgien

Anzeige

Getty Images Christian Eriksen beim Spiel zwischen Genoa CFC und Inter Mailand am 20. September 2020

Anzeige

Getty Images Die dänischen Fans beim EM-Spiel gegen Belgien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de