Diese ganz besondere Geste hat Christian Eriksen (29) sicherlich zu Tränen gerührt! Der dänische Profifußballer hatte seinen Fans und Freunden am Wochenende beim EM-Spiel gegen Finnland einen Riesenschrecken eingejagt: Der Kicker war mitten im Spiel kollabiert – und musste noch vor Ort wiederbelebt werden. Mittlerweile soll es dem Sportler wieder besser gehen. Doch diese EM ist für ihn beendet. Seine Team-Kollegen haben ihn aber nicht vergessen: So emotional wurde Eriksen jetzt beim ersten Dänemark-Spiel seit seinem Zusammenbruch geehrt!

So etwas bekommt man wirklich nicht alle Tage zu sehen! Wie vorab abgesprochen, wurde Eriksen in der zehnten Minute beim Spiel Dänemark gegen Belgien eine rührende Geste gewidmet: Das gesamte Stadion hatte zunächst seinen Namen gerufen und war dann in tosenden Applaus ausgebrochen – die Spieler kickten den Ball sogar extra ins Aus, um das Match für eine geschlagene Minute zu pausieren, und applaudierten mit. Im Publikum wurden zudem lauter Banner mit den Worten "God Bedring Eriksen", zu Deutsch: "Gute Besserung, Eriksen" hochgehalten.

Schon vor dem Spiel hatten die dänischen Kicker ein gerahmtes Trikot mit Eriksens Spielernummer 10 hochgehalten, das von allen unterschrieben worden war. Und auch kurz nach dem Anpfiff haben die Dänen ihren Mittelfeldspieler sicherlich mächtig stolz gemacht: Yussuf Poulsen bescherte Dänemark bereits in der zweiten Spielminute das erste Tor gegen Belgien!

Getty Images Daley Blind und Christian Eriksen mit ihren Teamkollegen, Mai 2012

Getty Images Fußballstar Christian Eriksen

Getty Images Yussuf Poulsen im Trikot von RB Leipzig

