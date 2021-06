Ob sich so ein wahrer Gentleman benimmt? In der elften Folge von Ex on the Beach kam Chris Grey als heißer Neuzugang in die Datingshow. Die Mädels zeigten sich von dem Stripper begeistert – und besonders Tara Tabitha (28) schien es der einstige Beauty & The Nerd-Teilnehmer angetan zu haben. In der neuen Episode durften sich die beiden dann etwas näher kennenlernen, es kam zum Kuss. Doch während die Österreicherin diesen sehr genoss, lästerte der Kölner anschließend hart ab – und zwar wegen Taras gemachten Lippen!

Schon vor dem Kuss äußerte Chris allerdings seine prinzipielle Abneigung gegen das künstliche Mundwerk: "Allgemein bin ich nicht so der große Fan davon, so sehr aufgespritzte Lippen zu küssen!" Trotzdem wagte er den ersten Schritt – und knutschte mit Tara am Strand. Die Influencerin war daraufhin total happy: "Ich fühle mich, als wäre ich entjungfert worden!" Nicht ganz so begeistert war hingegen ihr Kusspartner: "Da fehlt mir irgendwo das Softe, Natürliche. Ist nicht so ganz das, was ich mag. Andere Frauen küssen kommt für mich definitiv infrage!"

Doch nicht nur Chris war von dem Kuss nicht ganz so angetan – auch Taras Ex Eric Sindermann (32) war ziemlich sauer, als er von der Annäherung erfuhr: "Ich hab's versaut. Ich muss jetzt mit der Scheißsituation klarkommen", ärgerte sich der Handballer.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

TVNOW Chris Grey, Teilnehmer bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNOW Tara und Chris, "Ex on the Beach" Folge 12

Anzeige

Ex On The Beach, TV NOW Eric Sindermann, "Ex on the Beach"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de