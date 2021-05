Tara Tabitha fühlt sich unfair behandelt. Schon kurz nach ihrer Ankunft in der Ex on the Beach-Traumvilla geriet die blonde Österreicherin mit einigen ihrer neuen Mitbewohner aneinander. Die Reality-TV-Stars fanden das Verhalten der Influencerin arrogant und zickig. Vor allem mit Melody Haase (27) und Prince zankte sich Tara gewaltig. Aber findet sie, dass sie wegen des Zusammenschnitts in dem Beef besonders schlecht wegkommt?

In einem Instagram-Livestream schaffte die Beauty jetzt Klarheit. Auf die Frage eines Fans, ob sie in dem TVNow-Format falsch dargestellt werde, antwortete sie: "Na ja – falsch dargestellt, nein, fühle ich mich nicht. Aber es zeigt eben nicht alles, was passiert ist." Vor allem die erste Folge, in der sie mit von der Partie gewesen ist, sei ziemlich einseitig gewesen. Welche Ereignisse ihrer Meinung nach noch hätten ausgestrahlt werden müssen, behielt Tara allerdings für sich.

Nach der ersten Unruhe hatte die 28-Jährige in der Villa aber gleich doppelten Grund zur Freude: Sie durfte nicht nur Erzfeindin Melo aus der Show rauswählen, sondern bekam auch Überraschungsbesuch von einem alten Bekannten. Im Gespräch mit Promiflash erzählte sie vom freudigen Aufeinandertreffen mit ihrem Ex Eric Sindermann (32): "Ich hatte gar nicht damit gerechnet und habe überlegt, ob es denn vielleicht doch Schicksal ist und wir hier eine zweite Chance bekommen."

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Instagram / taratabitha "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Tara Tabitha

TVNOW Tara Tabitha, "Ex on the Beach"-Kandidatin

TVNow Eric Sindermann, bekannt als "Dr. Sindsen"

