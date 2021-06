Chandler Powell (24) und Bindi Irwin (22) scheinen noch immer mitten in der Verliebtheitsphase zu stecken! Vergangenes Jahr gaben die Tochter des verstorbenen "The Crocodile Hunter"-Stars Steve Irwin (✝44) und ihr Partner sich in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Kurz darauf krönten sie ihre Liebe mit ihrem ersten gemeinsamen Kind: Töchterchen Grace Warrior Irwin Powell. Doch obwohl ihr Nachwuchs sicherlich im Fokus ihrer Aufmerksamkeit steht, scheint die Romantik bei den Eltern trotzdem nicht zu kurz zu kommen...

Via Instagram zeigt Bindi jetzt ganz stolz, was Chandler ihr "einfach so" geschenkt hat: Einen wunderhübschen Strauß voller Sonnenblumen und mit einem süßen Liebesbrief! "Ein kleines bisschen Sonnenschein für dich, um dir dafür zu danken, dass du die weltbeste Mama bist. Wir sind so glücklich und dankbar, dass du immer für uns da bist und dich immer um uns kümmerst", schrieb der Wildtierexperte darin und schwärmte dann: "Wir lieben dich alle sehr!"

Bei Mama und Ehefrau Bindi kommt die liebevolle Geste natürlich super an! "Mein süßer Mann hat mich einfach so mit wunderschönen Sonnenblumen überrascht. Ich liebe ihn – ich liebe meine Familie", jubelt die Australierin auf ihrem Instagram-Kanal. Hättet ihr euch auch gefreut? Stimmt ab!

Instagram / bindisueirwin Chandler Powells Blumen für Bindi Irwin

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin im Februar 2021

Instagram / chandlerpowell Bindi Irwin und Chandler Powell mit ihrer Tochter Grace Warrior

