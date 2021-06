Ann-Kathrin Götze (31) schwelgt in süßen Erinnerungen! Erst vor wenigen Wochen feierten die Beauty und ihr Mann, der Fußballstar Mario Götze (29), den ersten Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes Rome (1). Jetzt hat das Paar schon das nächste Jubiläum zu zelebrieren! 2019 gaben sich die Götzes in einer Zeremonie auf Mallorca feierlich das Jawort. Heute liegt dieser wichtige Tag genau zwei Jahre zurück, wie Ann-Kathrin nun im Netz mit liebevollen Worten verkündet.

Via Instagram teilt die 31-Jährige ein bezauberndes Hochzeitsfoto von sich und Mario. "Heute ist unser zweiter Hochzeitstag", notiert Ann-Kathrin dazu. "Ich blicke zurück auf diesen Tag, der mit so viel Liebe und Lachen gefüllt war", schwärmt sie von der Trauung. "Ich bin so glücklich, dass wir diesen Tag heute zusammen auf der Insel, auf der wir geheiratet haben, verbringen können", gibt sich die Spielerfrau dankbar und verrät damit zugleich ihren momentanen Aufenthaltsort.

Die standesamtliche Heirat des Paares fand bereits im Jahr 2018 statt. Zum dritten Jahrestag dieses Events meldete sich sogar Mario höchstpersönlich mit emotionalen Worten im Netz. "Vor drei Jahren bist du meine Frau geworden und ich bin für jede Sekunde mit dir dankbar!", richtete er sich damals in einem Instagram-Post an die Mutter seines Sohnes.

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario, Ann-Kathrin und Rome Götze

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario Götze mit seiner Frau Ann-Kathrin, Dezember 2018

Anzeige

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze bei ihrer Hochzeit, Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de