Hat sie gegen ihre Prinzipien verstoßen? Vanessa Mariposa betrat die Villa bei Ex on the Beach eigentlich mit klaren Ansagen: Für die Österreicherin sei vor allem wichtig, dass sie bei einem potenziellen Partner die alleinige Nummer eins ist – am TV-Traumstrand gar nicht so einfach! Dass die Beauty dann ausgerechnet mit dem umtriebigen Diogo Sangre anbändelte, verstanden viele Zuschauer nicht. Promiflash erklärte Vanessa jetzt, wie sie die Sache sieht.

"Wenn ein Mann mich erobern möchte, dann muss er dafür 1.000 Prozent geben", stellte Vanessa im Promiflash-Interview klar. Die Eigenschaft, die sie bei einem Mann aber am meisten schätze, sei Ehrlichkeit. Damit habe Diogo punkten können: "Er wollte Spaß haben und ausprobieren. Für mich ist diese Einstellung völlig legitim." Dass der Kraftprotz aus seiner Einstellung von Anfang an keinen Hehl gemacht hatte, habe ihr imponiert: "Diogo ist ganz offen und ehrlich an die Sache herangegangen und das ist ein Riesen-Pluspunkt!"

Auch Diogos Umgang mit Celina Pop fand Vanessa vollkommen in Ordnung. Gleich in der ersten Folge waren die beiden zusammen im Bett gelandet, danach zeigte sich der Beau aber auch für andere Girls offen. "Diogo ist auch zu Celina sehr ehrlich gewesen und hat gesagt, dass er sich mit mir was Ernstes vorstellen kann, mit ihr jedoch nur Spaß haben will", ordnete Vanessa die Geschehnisse ein.

Vanessa Mariposa, Teilnehmerin bei "Ex on the Beach" 2021

Vanessa und Diogo bei "Ex on the Beach"

Diogo und Celina bei "Ex on the Beach"

