Besorgniserregende Neuigkeiten von Georgina Fleur (31)! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin erwartet momentan ihr erstes Kind. In der vergangenen Zeit wird ihre Vorfreude auf ihren Nachwuchs jedoch immer wieder überschattet. Erst vor wenigen Tagen teilte das Reality-Sternchen seinen Fans mit, dass es trotz der Schwangerschaft seit über einem Monat nicht mehr zugenommen habe. Auch jetzt hat Georgina keine besseren Nachrichten parat: Sie ist offenbar am Ende ihrer Kräfte.

In ihrer Instagram-Story erzählte die einstige Das Sommerhaus der Stars-Bewohnerin, dass es ihr schon den ganzen Tag schlecht gehe und sie in der Nacht deswegen kaum geschlafen habe. "Und zwar habe ich so krasse Bauchkrämpfe. Ich habe das Gefühl, meine Bauchdecke reißt auf. Das ist irgendwie so eine Mischung aus einem Übelkeitsgefühl, Krämpfen und Schmerzen", erklärte die 31-Jährige. Sie sei müde und erschöpft – die Schwangerschaft werde von Tag zu Tag anstrengender: "Ich habe gerade sogar geheult vor Schmerzen. Ich werde wahrscheinlich gleich ins Krankenhaus fahren, wenn es mir nicht besser geht." Kurze Zeit später verriet sie aber, dass sie erst einmal testen wolle, ob es vielleicht hilft, etwas zu essen.

Schon vor wenigen Wochen hatte Georgina über ein Ziehen im Bauch geklagt. "Irgendwie hab ich wie so einen Muskelkater, ich weiß gar nicht von was", erzählte sie damals in ihrer Instagram-Story. Zu diesem Zeitpunkt vermutete sie, dass die Schmerzen vielleicht vom Wachstum ihres Bauches kommen. Aktuell glaubt Georgina, dass es Übungswehen sein könnten.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juni 2021 in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, It-Girl

Instagram / CP709avlRra TV-Sternchen Georgina Fleur

